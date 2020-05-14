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Gündem

Bahçeli'den hain saldırıya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:36:00 -
Bahçeli'den hain saldırıya tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, şu ifadelerde bulundu:

"Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır."

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