Bahçeli'den hain saldırıya tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli, şu ifadelerde bulundu:
"Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır."