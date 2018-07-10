Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.

Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.