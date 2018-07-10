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Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sistemin ilk kabinesi ile ilgili “Başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:53
Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.

Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:53
  1. MHP
  2. Bahçeli
  3. Devlet Bahçeli

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  • eminemin53 dk önce
    o Milli Eğitim bakanı ne öğle? Maya(!) ookullarının kurucusuymuş, kemalist ve evrimci paylaşımlar yapmış! inanın başkanlıktan soğuttu
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