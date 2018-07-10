Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sistemin ilk kabinesi ile ilgili “Başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.10 Temmuz 2018 Salı 15:53
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması geldi. Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.
Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.
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