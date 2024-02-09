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Siyaset Devlet Bahçeli büyük gücü açıkladı
Siyaset

Devlet Bahçeli büyük gücü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:16:00 - 2024-02-09 15:34:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunuyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"İlkelerimizden asla ödün vermedik. MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü hayırlı, uğurlu olsun.

Canımıza kast etselerse yolumuzdan dönmedik. Kan bağışladık ülkülerimize... Bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Bu toplantı vesilesiyle üç hilali taşımış, aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Düzenlediğimiz bugünkü Anma ve Kutlama Törenine hepiniz hoş geldiniz. Her biriniz şerefler verdiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu kapsamda 2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuryet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz. Milliyetçiliğimizin manevi temeli yaşa ve yaşat anlayışı...

Türk Birliği'nin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Belini doğrultan tarih, düştüğü yerden ayaklanan coğrafya hissiyatı ve kardeşlik, Türk milletine büyük imkanlar ve eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

"GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. 55 yıldır söylediğimiz şudur; Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiyesine mutlaka taşıyacağız."

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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