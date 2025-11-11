Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır. Ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.

“Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir”

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

“MHP icazetli siyaset değildir”

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir. Cumhur İttifakı Türk milletinin parlak geleceğidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

81 ilde “komşum” ziyaretleri

Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir. Dün itibariyle hayırlı günler komşum ziyaretleri ile sohbet toplantılarını 81 il 710 ilçemizde gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir. Ancak Allah nazarlardan korusun diye dua edilir. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

Azerbaycan mesajı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar çok sağlam ve köklüdür. Türk tarih ve kültürünün kaynaştırıcı misyonu gücümüze güç katacaktır. Tasada bir zaferde bir olmaya kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Kazanımlara pusu kuran, tuzak hazırlayan hangi mihrak devlet olursa olsun hasımdır. İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin. Gelecek devrin Türk devri olacağından kuşkumuz yoktur. Savaş ve soykırım suçu işleyen Siyonist vandallık dünyada protesto edilmektedir.

"Terörsüz Türkiye sona yaklaşmaktadır"

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek ve yüreklerimizde dikilen fideler yakında meyvesini verecektir. Terörsüz Türkiye Terörsüz bölge demektir. Bizim Babil nasihatçilerine ihtiyacımız yoktur. Terörsüz Türkiye sürecine karşı gelenler itiraf etsin, terör bitsin mi bitmesin mi?

Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim hedefimiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrak altında 86 milyonun birlik olmasıdır.