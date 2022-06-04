Bahçeli'den flaş Abdullah Çatlı hamlesi! Hemen bunu yaptı
Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, annesi vefat eden 'dava arkadaşım ve öğrencim' dediği Abdullah Çatlı'nın ailesine taziyede bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesinin vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.
Bahçeli paylaşımında, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.