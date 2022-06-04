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Gündem Bahçeli'den flaş Abdullah Çatlı hamlesi! Hemen bunu yaptı
Gündem

Bahçeli'den flaş Abdullah Çatlı hamlesi! Hemen bunu yaptı

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, annesi vefat eden 'dava arkadaşım ve öğrencim' dediği Abdullah Çatlı'nın ailesine taziyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:42:00 -
Bahçeli'den flaş Abdullah Çatlı hamlesi! Hemen bunu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesinin vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

Bahçeli paylaşımında, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Amin

Allah rahmet eylesin

Sassas

Allah nuriçinde yatursın kimi anneler aslan parçası doğuru bu annemiz gibi kimileride hain doğurur ne mutlu aslanparçası doğuran annelere
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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