Bahçeli'den Erdoğan'a çağrı: Bu 5 haini getirin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin?" ifadelerini kullandı.