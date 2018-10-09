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Bahçeli'den Erdoğan'a çağrı: Bu 5 haini getirin!

MHP Parti grubunda konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5 ten büyüktür" sözünü hatırlatarak "Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmeli alınıp getirilmelidir." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 11:20
Bahçeli'den Erdoğan'a çağrı: Bu 5 haini getirin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:20
  1. Devlet Bahçeli

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