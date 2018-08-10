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Bahçeli'den ekonomik operasyonlara tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ekonomik operasyonlara tepki gösterdi. Bahçeli, "Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:05
Bahçeli'den ekonomik operasyonlara tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar.

Dövizdeki tırmanış tehlike sınırı geçmiş durumda! Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor!

Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:05
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli

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  • KomünistKomünist50 dk önce
    Çok biliyordun da güvendiklerin ne işe yarıyor bahçeli
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