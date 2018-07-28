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Bahçeli'den ekmek paylaşımı

MHP lideri Bahçeli, ekmeğe yapılan zammın ardından başlattığı kampanya ile ilgili paylaşım yaptı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:35
Bahçeli'den ekmek paylaşımı

İşte Bahçeli'nin paylaşımları: 

Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım “Askıda Ekmek Projesi” geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur.

Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır.

Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib “Ekmek-Tuz Hakkı” kavramıyla vefakâr olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir.

Yusuf Has Hacib diyor ki: “Tuzu, ekmeği bol tut, başkalarına ikram et; bir kimsenin ayıbını görürsen açma, üstünü ört.” Yine bize şöyle sesleniyor: “Adının namlı ve şöhretli olmasını dilersen, başkalarına tuz-ekmek yedir; yaşamak dilersen, yine aynı şeyi yap.”

Asırlar içinde büyüyüp kökleşen Türk kültür ve sosyal hayatında, “Ekmek ve Tuz Hakkı” dostluk ve barışı izah ve ifade eden bir semboldür. Askıda Ekmek Projesi’nin temelleri köklü bir geçmişe sahip Türk adet ve ananelerinden feyzini almıştır.

Derin ve kavrayıcı anlamını hem dinimizde hem de Ekmek-Tuz Hakkı’nda bulan Askıda Ekmek Projesi; kadim Türk kültürünün şükran, minnet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık, mertlik, dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve hatırlama vasıflarını mahiyet ve mevcudiyetinde taşımaktadır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:35
  1. devlet bahçeli
  2. ekmek
  3. yusuf has hacib

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