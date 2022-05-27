Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: İhtiyaç olursa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında yaptığı konuşmada, 'Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Bir sevdaları vardı, vatan ve milletin varoluşu ile bütünleşmişti .

Ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür.

Devşirilmiş zihniyetlere devredecek bir ülkemiz dün de yoktu bugün de yoktur.

Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir.

Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ölümcül operasyonun içerisinde olan alçaklarla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve hasmane planı varsa Milliyetçi Ülkücü Hareket'in de onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir.