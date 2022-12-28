  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı

Seni de mi ikna ettiler? Ali Babacan doğru mu söylüyor Temel Bey?
Siyaset Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir!
Siyaset

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk canlı yayınında kendisi için "Küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor." diyen Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, "Serok Ahmet akıldan nasipsizdir!" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:51:00 -
Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir!

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı Habertürk TV canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Davutoğlu, İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen cezanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyleyip iftira atarken, Bahçeli için ise şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli "neden Kemal Bey'e operasyon yapıldı?" diyor. Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun çirkin sözlerine cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir." dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23