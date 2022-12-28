Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı Habertürk TV canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Davutoğlu, İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen cezanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyleyip iftira atarken, Bahçeli için ise şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli "neden Kemal Bey'e operasyon yapıldı?" diyor. Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun çirkin sözlerine cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir." dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır.