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Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuştu. Bahçeli,"Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir" dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir" dedi

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

"Sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir"

MHP lideri Bahçeli, bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları iddiaları üzerine konuştu.

Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP
  3. AK Parti
  4. AK Parti-MHP Cumhur İttifakı

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