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Bahçeli'den çok sert S-400 açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden S-400 ve beka sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 18:43
Bahçeli'den çok sert S-400 açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin 'beka' ve S-400 vurgusu dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." dedi.

"ABD'ye mi soracağız?"

ABD'nin tehditlerine de değinen Bahçeli, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız?" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:43
  1. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • VeliVeli23 dk önce
    Helal olsun devlet bahçeli Türk olduğu nasıl da belli
  • ÜLKÜCÜ ÜLKÜCÜ 26 dk önce
    Papaz ne oldu papaz piskevit andımızı kaldıran keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayan soysuzlar
  • memetmemet36 dk önce
    Yav Fenerbahçeli artık inanmıyorum sana güvenin sıfır benim gözümde
  • PAPAZ PISKEVIT ISTIYORMUSPAPAZ PISKEVIT ISTIYORMUS46 dk önce
    papaz teröristi 15 temmuzu planlamıştı bir fiil tayyip bey söylemiş EYT amerika vermem papazi deyip dansöz gibi kivirdilar EYT türemişler dedi
  • Galip YÜCE Galip YÜCE 49 dk önce
    Papaz özel uçakla gitticaya piskevit batırarak olmaz dede boş boş konuşan zurriyetsiz papazı vermem diyen dik duran çakma yiğitler nerede???.

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