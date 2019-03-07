Bahçeli'den çok sert S-400 açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin 'beka' ve S-400 vurgusu dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." dedi.

"ABD'ye mi soracağız?"

ABD'nin tehditlerine de değinen Bahçeli, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız?" diye konuştu.