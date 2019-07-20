Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol ayrımına gelinmiştir!

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararı almasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AB ile yol ayrımına gelinmiştir, yaptırımlarını alsınlar da külah diye başlarına geçirsinler” dedi.

Karabük'te konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var?" diye sordu ve "Şımarık ve şuursuz Rumların yasadışı faaliyetlerini sahiplenen ABD ve Avrupa’nın Türkiye’ye engel olmaya çalışmaları kabullenilemez" ifadelerini kullandı.

Sondaj faaliyetlerinin Türkiye’nin yasal hakkı olduğunu belirten Bahçeli, bunun engellenmesini 'diplomatik alçaklık ve Türk düşmanlığı' diye niteledi.

Bahçeli, “Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur. AB’nin bu gerçekleri bilmemesi imkansızdır buna rağmen yaptırım kararı alması yanlıştır. Doğu Akdeniz’de tek taraflı karar almak yanlıştır. AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmiştir" dedi.