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Bahçeli'den "askıda ekmek" açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Başlattığımız askıda  ekmek projesi yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan  bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:37
Bahçeli'den "askıda ekmek" açıklaması

Bahçeli, parti genel merkezinde, gazetecilerin ekmeğe yüzde 15 zam  yapıldığı iddialarının doğru olmadığına yönelik Ticaret Bakanlığınca yapılan  açıklamaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu açıklamayı "memnuniyet verici" olarak niteleyen Bahçeli, ekmek  zammına karşı dün başlatılacağını açıkladığı "Askıda Ekmek Projesi"ne yönelik ise  şunları kaydetti: "Başlattığımız proje yaygınlaşmaya başladı. Milli ve sosyal  dayanışmanın tezahürü olan bu projeyle varlıklı aileler yoksul kardeşlerimize,  vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemini gösteriyorlar.

Askıda ekmek sosyal bir kurumdur. Türk toplumculuk anlayışının bir  eseridir. İnanıyorum ki Askıda Ekmek Projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak  vatandaşlarımız tarafından sahiplenilecektir. Bir elin verdiğini diğer el elbette  görmeyecektir. Muhtaç kardeşlerimizin karnı doyacaktır."

Ticaret Bakanlığınca bugün yapılan yazılı açıklamada, ekmek  fiyatlarının illerde veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkar odaları,  tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine  istinaden belirlendiğine işaret edilerek, bu konuda Türkiye Fırıncılar  Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda  herhangi bir yetkisinin bulunmadığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında  yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin  herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke  genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi  bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar  gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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