Bahçeli'den açık çağrı: Hâlâ zaman var, evine dön

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ilk başkanları toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir.

Ülkücü hareket milletin gür sesidir. Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır.

TBMM'de tam bir ittifakla 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Kurultayımız düşmana korku aşılayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız, gecikmeyeceğiz. Ülkülerimizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

Türkiye'nin en büyük sorunu iç cephesinde açılan gediklerdir. Salgın dünyayı kasıp kavururken, istismarı paravan yapanların, böylesi bir durumda bile iktidar değişimi isteyenlerin ar damarı çatlamıştır. Bakınızı İYİ Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye göreceğiniz bu olacaktır. Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir, yalana kul köle olmak onurlu bir siyaset hiç değildir. Zalimlere el sallayıp bizi görün demek mertlik, adamlık, insanlık değildir. Adamlık ise hiç değildir. El atına binen tez inecektir.

Masa kurma teklifi boştur, gereksizdir. Masalar boştur, isteyenin istediği masaya oturması mümkündür. Niye oturdun diyen yoktur. Oturup fiskos yapsınlar yetmez ise kısır yesinler. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı. PKK anayasası hazırlanırken CHP İP ve HDP buluşmadı ise tarlada mı karşılaştı!

(İYİ Parti'ye) Muhatabına eve dön dedik. Hala zaman vardır, dön evine bitsin bu çile.