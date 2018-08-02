Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

ABD'nin yaptırım kararına bir tepki de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız yalnız değil diyen Bahçeli, "ABD'nin yaptırım kararı kepazeliğin somutlaşmış halidir" ifadesini kullandı.

"ABD YÖNETİMİ HADDİNİ ÇOKTAN AŞTI"

Bahçeli, açıklamalarının devamında "ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır" dedi.