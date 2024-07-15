Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı! "Karanlık senaryo hazırlığındakilere" ikazen tavsiye

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik partisinin resmi hesabından yazılı açıklamada bulundu.

'TÜRK MİLLETİNİN HANGİ FEDAKÂRLIKLARI GÖZE ALACAĞINI İDRAK ETMELERİNİ İKAZEN TAVSİYE EDİYORUM'

Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, millî kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."

Kaynak: İHA

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