Bahçeli'den 1 ay sonra ilk tweet

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında yapılan iğrenç paylaşımlar sonrası başlayan tartışmada tepki olarak sosyal medya kullanmayı bırakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya yasasının çıkmasının ardından ilk paylaşımını yaptı. Bahçeli'nin verdiği ara ise tam 1 ayı buldu.

"Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum"

Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük'ü kutlayan Devlet Bahçeli, şunları yazdı: "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."