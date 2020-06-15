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Siyaset

Bahçeli:"ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vak’alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır."

Bahçeli:"ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vak’alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:46:27 -
Bahçeli:"ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vak’alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır."

Bahçeli:"ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vak’alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır."

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