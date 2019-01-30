Bahçeli son noktayı koydu! "AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yaptı. "AK Parti'inin adayını destekleyeceğiz" Kendisine TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı için kimin aday olacağı konusunda sorulan soruya MHP Lideri Bahçeli, AK Parti'nin çıkaracağı adayın kesinlikle TBMM Başkanı olacağını ve kendilerinin de bu adaya destek vereceğini söyledi.

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