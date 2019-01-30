0553 313 94 23

Bahçeli son noktayı koydu! "AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
Bahçeli son noktayı koydu! "AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yaptı. 

"AK Parti'inin adayını destekleyeceğiz"

Kendisine TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı için kimin aday olacağı konusunda sorulan soruya MHP Lideri Bahçeli, AK Parti'nin çıkaracağı adayın kesinlikle TBMM Başkanı olacağını ve kendilerinin de bu adaya destek vereceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Ortak açıklama
  5. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • şerifşerif14 dk önce
    Bu Bahçeli hangi Partinin üyesi ki? HelalolsunPartili, Partizan dediğin böyle olur.
  • adem şenadem şen15 dk önce
    Kapattt dayııı Kapattt tükkanı .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
  1. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
  2. Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
  3. Mülki İdare Amirleri Buluşması
  4. İdlib'deki rejim saldırıları
  5. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
  6. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
  7. "Pet şişe getirenlere kontör..
  8. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
  9. Flaş gelişme! FETÖ'nün Azerbaycan..
  10. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı..
  11. Hepsiburada, Gaming İstanbul'un..
  12. Yeni Meclis-TBMM Başkanı kim olacak?
  13. Bakan Dönmez elektrik dağıtım..
  14. Handan İnci Elçi kimdir? Mimar Sinan..
  15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
  16. Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye..
  17. Obertan, Erzurumspor'un tesislerine..
  18. Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması
  19. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
  20. FETÖ üyeliğinden aranan çift 3 yıl..
Fatih Portakal emekli oldu
Fatih Portakal emekli oldu
Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

Günün Karikatürü

30 Ocak 2019
Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!