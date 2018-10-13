Bahçeli seçim sloganını duyurdu: Tak, tuk, tuk

Yerel seçimlere aylar kala gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim sloganıyla ilgili "Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? 'Tak, tak, tak'. Yani üçünde de MHP'ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: Tak, tuk, tuk" ifadelerini kullandı.

İttifak görüşmeleri

Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, AK Parti ile devam eden ittifak görüşmeleriyle ilgili, "Bu ittifakta bizim meselemiz şu veya bu kişinin başkan olması değil. Bizim meselemiz devletin bekası meselesi. Onun için bu ittifak içindeyiz. Böyle anlarda siyasi mülahazaları geri plana atmak gerekir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile ilişkilerimize gelince... İlişkilerimiz çok iyi. Karşılıklı saygı içinde iyi gördüklerimizi de hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz. Onlar da bize karşı saygılı. Bir sorun veya pürüz yok" dedi.

"Bu sefer 'Tak, tuk, tuk' deriz'

MHP'nin yerel seçim stratejisi ve sloganıyla ilgili de önemli açıklamlarda bulunan Bahçeli, "Siyasi kombin nasıl olur? Bir yöntemi bulunur. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Biraz şakayla söyleyeyim. Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? 'Tak, tak, tak'. Yani üçünde de MHP'ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: 'Tak, tuk, tuk'. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur. Yeter ki sistemin oturması konusunda görüş birliğinde olalım" şeklinde konuştu.