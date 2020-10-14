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Siyaset Bahçeli, 'Seçim iste' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Nefes israfı yapmayın
Siyaset

Bahçeli, 'Seçim iste' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Nefes israfı yapmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin genel seçimlerin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 Haziran ayında kurulmasından yana olduğunu belirterek, “Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:43:00 -
Bahçeli, 'Seçim iste' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Nefes israfı yapmayın

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisine yönelik “erken seçim çağrısı yapma” önerisini anımsattı.

“CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği de sipariştir, aynı zamanda hezeyandır” diyen Bahçeli, “kaçış sendromu” yaşayan Kılıçdaroğlu’nun düne kadar “erken seçime karşı olduğunu” söylediğine işaret etti. Bahçeli, “Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara’dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Osman Kavala’ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak?” sorularını yöneltti.

Hatay’da terör örgütü mensuplarının çıkardığı yangına da değinen Bahçeli, “Teröristler, Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifritin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır” diye konuştu.

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