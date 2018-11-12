Bahçeli: Oy ile alakası yok istersen verme!

Bahçeli, MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplanan Mahkum Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYAD) üyeleri ile bir araya geldi. “Devlet Baba” sloganlarıyla Bahçeli’ye sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, af yasasıyla ilgili sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine Bahçeli, af yasasını teklifini TBMM’ye sunduklarını hatırlatarak “Elli milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün değil, diğer siyasi partilerle de diyalog içindeyiz. Buraya kadar gelmiş olmanız bir keredaha derdinizi bize intikal ettirmeniz ayrıca memnuniyet vericidir” diye konuştu.

Mahkûm yakını olduğu öğrenilen bir kişi, Bahçeli’ye “Başkan’ım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı’na oy verdik. MHP’ye oyumuzu verdik” dedi. Bahçeli ise “Bunun oy ile alakası yok. İstersen verme. Bu memleket meselesidir. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim” cevabını verdi.