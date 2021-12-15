Bahçeli'den 'Ekonomik OHAL' yaygaracılarına çok sert tepki! 'Gafilliktir, şuursuzluktur'

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"Ekonomik kriz" çığırtkanlığını bir adım öteye taşıyan muhalefet, "Ekonomik OHAL ilan edecekler" yaygarası koparttı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay da Habertürk TV canlı yayınında, toplumda, "Devlet her şeye el koyar mı? Yakın gelecekte daha kötü olur mu?" korkularının olduğunu öne sürdü.

'Hain süreç ekonomik saldırılarla tamamlanmak istenmektedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonomik OHAL" yaygarası koparanlara çok sert ifadelerle tepki gösterdi. "Hain süreç, ekonomik saldırılarla tamamlanmak istenmektedir." diyen Bahçeli, "Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında herkes görecektir. İşgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan hain süreç, ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ekonomideki konjonktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL’den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye’nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır."