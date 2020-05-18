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Siyaset

Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve ağır yüküdür."

Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve ağır yüküdür.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:30:03 -
Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve ağır yüküdür."

Bahçeli: "Milletvekili transfer borsası kurup, korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye’nin ayak bağı ve ağır yüküdür."

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