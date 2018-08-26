0553 313 94 23

Bahçeli: Malazgirt'te sadece vatan kazanılmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Mlazgirt'te sadece vatan kazanılmadı" dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:24
Bahçeli: Malazgirt'te sadece vatan kazanılmadı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümüne halka hitap etti.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: 

Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt zaferi İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık.

Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:24
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP Genel Başkanı
  4. Malazgirt 1071

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa verildi
    1. Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa..
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Hollanda'da ilginç olay! Kilise satışa..
    4. Zonguldak'ta tarım aracı devrildi:..
    5. El sanatları ustaları Ahlat'ta buluştu
    6. IKBY'deki Kürt muhalefetlerden yeni..
    7. "1071, Anadolu'nun fethi hareketi..
    8. Bayram tatili pahalıya patladı! 119..
    9. Zehir tacirlerine büyük darbe! 25..
    10. Diyarbakır'da panik! İtfaiye 3 saat..
    11. ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü..
    12. ''Yürüyüşe gidiyorum'' dedi, 3 gündür..
    13. NASA'dan korkutan açıklama! Dünyaya..
    14. Çok daha farklı bir şekilde 2071'e..
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi Karius'tan..
    16. Erdoğan'dan Ahlat’a 'Başkanlık Otağı'..
    17. Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan..
    18. Fenerbahçe'yi yenmenin bedeli 25 bin TL
    19. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    20. Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!