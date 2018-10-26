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Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyona neden katılmayacak?

AK Parti ile ittifak arayışını sonlandıran MHP lideri Devlet Bahçeli, 3. Havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyona katılmama kararı aldı. Böylelikle Bahçeli İstanbul’da düzenlenen ilk resepsiyona katılmamış olacak.

26 Ekim 2018 Cuma 17:09
Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyona neden katılmayacak?

AK Parti ile ittifak arayışını sonlandıran MHP lideri Devlet Bahçeli, 3. Havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyona katılmama kararı aldı. Böylelikle Bahçeli İstanbul’da düzenlenen ilk resepsiyona katılmamış olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılmayacak. 29 Ekim'de İstanbul'da yeni havalimanının açılış töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından da aynı adreste 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlenecek. Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Ankara'da olacağı ve Anıtkabir'i ziyaret edeceği, İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağı öğrenildi. Bahçeli, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı'ndaki son resepsiyona katılmıştı.

MHP lideri Bahçeli, salı günkü grup toplantısında AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması, AK Parti'ye kırgınlık mı var sorularını da beraberinde getirdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 17:09
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. mhp
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