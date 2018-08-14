Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim MHP'ye geçti...
Meclis'in açılışında MHP Lideri Bahçeli'nin elini öpen ve İYİ Parti'de krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Araz MHP'ye geçti.14 Ağustos 2018 Salı 15:40
TBMM'nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide krize neden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye geçti
Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine bugün kendisini makamda ziyaret etti. Üye katılım belgesini bizzat Bahçeli imzaladı.
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