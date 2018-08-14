Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim MHP'ye geçti...

TBMM'nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide krize neden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye geçti

Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine bugün kendisini makamda ziyaret etti. Üye katılım belgesini bizzat Bahçeli imzaladı.



