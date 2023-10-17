Bahçeli ‘Fosfor Bombası’nı patlattı! Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

KUDÜS İSLAM'DIR

Kudüs İslam'dır, Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Düştü demekle düşmez. Bu siklet bu ağırlığı çekmez ve çekemeyecektir. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Gazze'de çocuklar, kadınlar bombaların canlı hedefidir. Sivillerin yaşadığı binalar bombalanmıştır. Savaş suçu kabul edilen beyaz fosfor bombası kullanılmıştır. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır.

ÖZGÜRLÜK ŞAKŞAKÇILARI NEREYE SİNDİNİZ

Toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Medeni ülkeler İsrail arkasında toplanmıştır. Soruyorum alayınıza, neredesiniz? Gazze'nin çığlıklarına kulak tıkayanlara insan demek mümkün müdür? Özgürlük şakşakçıları nereye sindiniz.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ GÖNDERMESİ HAFİFE ALINMAYACAK BİR TEHDİTTİR

Gazze'ye insani yardımların önü kesilmemelidir. İnsani yardım koridoru aracılığıyla yardım ulaştırılmalıdır. Türkiye yardımlarını Mısır üzerinden göndermiştir. İki devletli çözüm mutlaka oluşturulmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı kınama mesajlarının ötesine gitmelidir. ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini göndermesi hafife alınmayacak bir tehdittir.

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