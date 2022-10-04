Bahçeli çok sert çıktı: Dünyaya ilan ediyorum, gözünü oyarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.

Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.

MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.

"Anketler bizim için vızıltıdır"

966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik. Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız.

16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz.

Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Dünya Savaşı'nın ithamında küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağları üst üste darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Beşeriyetin güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, ticaret savaşları, yayılmacı politikalar, insani dramlar, iklim değişikliği, gıda ve enerji darboğazları, çözülmeyi bekleyen liste başı sorunlardandır. Beşeriyet istikrara ve refaha adeta susamış haldedir. Soğuk savaş yıllarının sona ermesinin ardından tek kutuplu dünya düzeni, çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir.

İran'da Amini isimli bir genç kızın gözaltına alınması ve sonrasında patlayan şiddet olayları neredeyse bir isyan noktasına ulaşmıştır. Bizim dileğimiz İran'da sükunetin bir an evvel hakim olmasıdır. Bosna sıkıntılı, Kosova kaygılı, Türkmeneli kuşatma altındadır. Ermenistan, Karabağ'daki tahriklerini sürdürmüş, sıcak çatışmalarında çok sayıda Azerbaycan neferi şehit olmuştur. Bulgaristan'da 18 ayda 4. kez seçim yapılmış, Suriye'de istikrarsızlık varlığını muhafaza etmiştir.

"Hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız"

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla rafa kaldırmıştır. Yunanistan, 18-23 Eylül tarihlerinde Ege Adaları'ndan Midilli'ye 23 askeri araç sevk etmiştir. Kuzey Ege adalarına bir tümen, üç tugay ve 5 alay konuşlandıran Yunanistan, ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Türkiye, batıdan doğudan güneyden hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Yunanistan'ın 12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. Aslında bu adaların yalnızca kullanım hakkı Yunanistan'da kalmıştı. Bu anlaşmanın 13. maddesine göre Yunanistan'ın adaları askeri olarak kullanamayacağı hükme bağlanmıştı. Kuzey Ege denizinde askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen adaların hepsi asker ve silahla doldurulmuştur. Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisi kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye'dedir. Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Yunanistan Başbakanı baltayı taşa vurmuş, yalnız değiliz; Allahımız var, milletimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez.

Rusya Başkanı Putin, ilhak kararını açıklamıştır. Ukrayna'nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyoruz. Kırım'ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz.