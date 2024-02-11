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Gündem Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir
Gündem

Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

Yeniakit Publisher
2024-02-11 14:25:00 - 2024-02-11 15:10:35
Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine dair önemli mesajlar veren Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'den önemli açıklamalar:

"Hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. CHP ve DEM'in yönetimindeki belediyeleri Cumhur'un iradesi ile birleştireceğiz.

Kriz meraklılarına, muhterislere, istiklal ve istikbal haklarımızı feda ettirmeyiz. CHP yönetimindeki belediyeleri alacağız. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak.

Cumhur kararını çoktan vermiş, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"CHP KARIŞIK VE KAVGALIDIR"

DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. Cumhur İttifakı zalimlere karşı Cumhurun iradesidir.

Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak zordur.

CHP YÖNETİMİ PKK'NIN ELİNE GEÇMİŞTİR"

CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir.

 

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Devlet Bahçeli'den olay Anayasa Mahkemesi sözleri
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Yorumlar

Orhan

Daralan yürekleri ferahlattin. Allah senden razı olsun.

Okur

Ülkeye yerli milli bir muhalefetin kazandırılması elzemdir. Cumhur ittifakı bunu gerçekleştirecek biiznillah.
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