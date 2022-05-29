Bahçeli: Burada yıkım değil ihya ve inşaa var

İstanbul'un Fethinin yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen coşkulu bir törenle icra ediliyor. Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gıpta edilecek bugünkü coşku sağanağıyla gurur duyuyorum.

İstanbul'un Fethinin 569. yılında, hem Fethin hem Atatürk Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreninde olmaktan gurur duyuyorum.

Ne güzel de söylemiş, merhum şairimiz, Kısakürek, her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan, Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar olmaz... İstanbul, İstanbul... Selam olsun sana yedi tepeli İstanbul.

"İman setini aşamazlar"

Dört ağaç değil, kriz çıkarma hevesi, Türkiye'yi yönetilemez hale getirme aracıdır. Gezi'de gündeme getirdiler. 6-8 Ekim olayında dile getirdiler ihanetlerini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerle üstüme geldiler, Türk milletinin haşmetiyle ezildiler yenildiler. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye'yi geçemez, İstanbul'u teslim alamaz, iman setini aşamazlar. Gezi'deki müfteriler şimdi de ağaç dikilmesinden şikayetçiler.

"Burada yıkım değil ihya ve inşaa var"

Bize göre millet bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siysetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşaa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Bunların işi gücü fitne fesattır.

Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür çukurlara hain emelleri ile birlikte gömüldüler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelmadır.

"Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecek"

İnanıyorum ki buna en başta sizler izin vermeyeceksiniz. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir. Toplumsal ve siyasal mühendislik peşinde koşanlar istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir, hezimete davetiye çıkarmaktır.

"Onların huzursuzluğu Türkiye'nin hayrına hizmet"

Bir ara helalleşmekten bahsedip, kavga moduna dümen kuranlar, namzet, kifayetsiz müsterifler. Onların huzursuzluğu ve mutsuzluğu Türkiye'nin hayrına hizmettir. Kurumlarımızın kapılarını zorladılar açılmadı. Utanmadan sıkılmadan bürokrasiyi tehdit ettiler, tutmadı. AHL'den yeni gezi çıkar mı dediler tutmadı. Boşunadır, kaderin üstünde kader bir kez daha tecelli edecek, nitekim iftira siyaseti kaybetmeye her zamanki olduğu gibi mahkum hale düşecektir.