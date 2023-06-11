Bahçeli "bana yeter" diyerek ne demek istedi! Flaş açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı. Karakaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bahçeli seçimle ilgili ne düşünüyor?

"Sayın Genel Başkanımız değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi, 2021 yılındaki büyük kurultayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan eden ittifak içindeki ilk siyasi parti oldu. O günden itibaren biz MHP olarak tüm teşkilatlarımızla yoğun bir çalışma temposu içine girdik. Sayın Genel Başkanımız, siyasette bugün en tecrübeli şahsiyetlerden birisi. İleriyi öngörme noktasında geçmişte yaşadıklarımız gerçekten çok başarılı. Bizim belki kararlar alındığında anlayamadığımız ya da zor anladığımız birçok hususu zaman geçtikçe ne kadar doğru olduğunu da ifade etmiştik.

Cumhur İttifakı'nda hiç adaylık tartışması olmadı. Genel Başkanımız, MHP kimi aday gösterecek ya da kimi destekleyecek sorusuna ve kafa karışıklığına meydan bırakmadı.

MHP'nin Cumhur İttifakı'na desteğinden kazancı ne?

(Muhalefet koalisyon görüşmeleri yaptı, bakanlıkları paylaştı. MHP, herhangi bir pazarlık yapmadı. MHP'nin ittifakı desteklemekten kazancı ne?) 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim'. Bunun temel açıklaması budur. Karşı tarafta 'önce partim' dediler. Millet 'önce ülkem ve milletim' diyene bakar. Neden 'önce partim değil' diyenler oldu. Ayrıldılar. Bugün İYİ Parti'ye gidenlerin önemli bir kısmının geçmişteki eleştirileri de bu yönde olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde koalisyon yapısı yok. Bakanlık paylaşımlarına girilirse tekrar koalisyona dönülür, geçmişteki sıkıntılar devam eder.

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Bu sistemde elbette yönetim güçlü, istikrarlı. Sebebi yüzde 50+1. Geçmişte yüzde 18'lerle, 20'lerle hükümetler kuruldu. Gelmesi kolaydı. Ama gitmesi de o kadar kolay oluyordu, hizmet yapması da sınırlı oluyordu.

MHP'den yapılan "Bana yeter" paylaşımı

(Burada Bahçeli'nin vermek istediği mesaj nedir?) Önce ülkem ve milletim. MHP, önce ülkem ve milletim diyen siyasi anlayışa sahip, Türk milliyetçiliğini siyasi proje haline getirmiş bir siyasal hareket. Sayın Genel Başkanımızın seçimden sonra bu şarkıyla vermeye çalıştığı mesajı ben böyle okudum."