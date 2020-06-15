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Siyaset

Bahçeli: "Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, h

Bahçeli: "Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:55:33 -
Bahçeli: "Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, h

Bahçeli: "Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır."

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