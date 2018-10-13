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Bahçeli 15 Temmuz sonrasını anlattı! 'O an eyvah dedim, Kılıçdaroğlu...'

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli,"Türkiye çok büyük bir tehlike atlattı. Bence CHP de orada büyük bir fırsat kaçırdı. 15 Temmuz’un ertesinde Cumhurbaşkanı bizi davet etti. Ben de gittim. Kemal Kılıçdaroğlu Bey de geldi. Orada Türkiye’nin bekasını konuşmalıydık. Kılıçdaroğlu farklı konulara girdi. O an “Eyvah, yine bir fırsatı kaçırıyoruz” dedim.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:32
Bahçeli 15 Temmuz sonrasını anlattı! 'O an eyvah dedim, Kılıçdaroğlu...'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, kaleme aldığı 'Devlet Bahçeli 28 ayı anlatıyor... Dün, bugün, yarın' başlıklı yazısında, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapmış olduğu röportajı yayımladı. Röportajda Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaşananlara dair önemli açıklamalar yapıyor. 

“Kemal bey keşke o gün farklı davransaydı”

"15 Temmuz darbe girişimi herkesin gözünü açmalı. Türkiye çok büyük bir tehlike atlattı. Bence CHP de orada büyük bir fırsat kaçırdı. 15 Temmuz’un ertesinde Cumhurbaşkanı bizi davet etti. Ben de gittim. Kemal Kılıçdaroğlu Bey de geldi. Orada Türkiye’nin bekasını konuşmalıydık. Kılıçdaroğlu farklı konulara girdi. O an “Eyvah, yine bir fırsatı kaçırıyoruz” dedim. O gün konuşulacak konu bunlar değildi. Keşke CHP o sürece daha aktif katılsaydı.”

“İyi ki sıkıyönetim o gün tavsiyemi dinlememiş”

"Güneydoğu’da olaylar başlayınca ben ‘Hemen oralarda sıkıyönetim ilan edin’ dedim. Ama sonradan gördüm ki iyi ki benim o sözümü dinlememişler. Çünkü biz orada o gün komutanlar terörle mücadele ediyor diyorduk, meğer darbe planı yapıyorlarmış. Bir de ellerinde sıkıyönetim yetkisi olsaydı facia olabilirdi.”

Duvardaki istiklal marşı

Bahçeli’nin odasının bir bölümü tam bir “genel başkan ofisi”.

Karşısı ise tam anlamıyla bir öğretim üyesi odası. Koltukların ve divanın üzeri bile kitaplarla dolu.

Yan taraftaki duvarda ise eski alfabeyle yazılmış bir İstiklal Marşı asılı.

Güzel bir kaligrafi ile yazılmış. Bunu Kapalıçarşı esnafı hediye etmiş.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:32
  1. Devlet Bahçeli
  2. Ertuğrul Özkök
  3. 15 Temmuz
  4. Röportaj
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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