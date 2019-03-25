Bahçe duvarlarınızı muhteşem tasarımlarla renklendirin

Tasarım konusunda ilham ve parlak fikirleriniz varsa sonuçlar sonsuza kadar uzar. Favori dikey bahçe ilhamımız için aşağıyı okuyun.

Yunanistan’daki duvar süslemeleri, aydınlık yaz çiçekleriyle dolup taşan bu basit mavi duvara monte edilen saksılarla akla geliyor.

İLGİNÇ MANGO GÖZ TASARIMLI SAKSILAR

Bu gözlerden ilham alan saksı tasarımıyla manzaralarınızı ilginç ve estetik bir hale getirebilirsiniz. Her ikisi de göz şeklindeki duvar raflarına yerleştirilmiş, yeşilliklerle dolu parlak mavi saksılar modern ve dingin bir ortam sunuyor.

DİKEY ÇAM ÜZERİNE GÜL TASARIMI

Bir çam çerçeve ve sedir kutusundan oluşan bu tasarım üzerinde farklı desenlerde aldığınız çiçek motiflerini yerleştirerek duvarınızı renklendirebilirsiniz.

UFAK BİR SULAMA SİSTEMİYLE EVİNİZDE SEVDİĞİNİZ BİTKİLERE YER AÇIN

Evinizin mutfağında, çeşitli bitkilerle dikey bir bahçe tesisatı hazırlayabilir ve sürekli taze bitkilerinizi güneş gören bu saksılarda yetiştirebilirsiniz.

GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ ŞİŞELERDEN ESTETİK SAKSILAR YAPIN

Eski soda şişelerinden yapılmış estetik tasarımlı bu şirin saksılarla hem bahçenizi renklendirin hem de geri dönüşümü verimli kullanın. Bunu pet şişelerin üzerini keserek de yapabilirsiniz. Şişenin yanlarına delikler açmanız, toprakla doldurmanız ve en sevdiğiniz bitkileri doldurmanız yeterlidir.

ASMA CAM SAKSILARLA EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN

İnternette kolayca bulabileceğiniz bir el örgüsü modelini saksı şekilde hazırlayıp evinizi rüyalardaki şiirseliğe büründürebilirsiniz.

MERDİVENLİ SAKSI TASARIMI

Eski, kullanılamaz bir merdiveni hemen atmayın, bir duvara yaslayıp muhteşem bir saksılık gibi kullanın.

KÜÇÜK ASILI DİKEY BAHÇE

Doğal bir ipe bağladığınız ufak saksılarınızla rüstik bir ortam oluşturabilirsiniz. Tercihen saksılarınızın kenarını da çuval deseniyle kaplayabilirsiniz.

GİYSİ ASKISINDAN SAKSI YAPMAK

Basit bir giysi askısını resimde görüldüğü şekilde keyifli bir saksı haline dönüştürebilirsiniz. Ayakkabı askısı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Üstteki ahşap çubuktan sarkan askının üstüne saksılarınızı yerleştirebilirsiniz.

PENCERE ÇERÇEVELİ BAHÇE

Pencerenizin kenarlarına 5cm’lik bir derinlik oluşturun. Sonra bu derinliğin içine rengarenk istediğiniz çiçekleri yerleştirin. Resimde görüldüğü gibi çok keyifli bir tasarım elde edeceksiniz.

Bunun dışında farklı birkaç tasarımı da sizlerle paylaşıyoruz…

VİNTAGE ESİNTİLİ HASIR SEPETLER

METAL DİKEY BAHÇE