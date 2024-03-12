Baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarına dönüşü başladı: Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi şenlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ağustos ayında sıcak ülkelere göç eden leylekler, baharın gelişiyle birlikte Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi’ndeki yuvalarına gelmeye başladı.

Ağustos ayında daha sıcak ülkelere göç ederek Beyşehir’den ayrılan leylekler, Mart ayının gelmesi ile birlikte tekrar yuvalarına dönüş yapmaya başladı. Beyşehir’in çok sayıda leylek yuvası bulunan Yeşildağ’daki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesindeki Leylekler Tepesi’ne gelmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenimlerini sürdürürken diğer yandan da buradaki yuvalarının bakım ve onarımını yürütüyor. Mart ayının sonuna kadar her iki alanda da yuvaların tamamen leyleklerle dolması bekleniyor.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezinde ve çevresindeki yuvalar da leylekler tarafından doldurulmaya başlandı. Beyşehir’e Mart döneminde gelerek bahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, üreme evresinin ardından dünyaya gözlerini açan yavrularını büyütüp uçmayı öğrettikten sonra Ağustos ayı sonlarında tekrar Beyşehir’e veda ediyor. Leylekler, sonbahar ve kış dönemini göç ettiği daha sıcak ülkelerde geçiriyor. Bu arada, Beyşehir’in Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi’ndeki yuvalarına yerleşen leylekler, Beyşehir Belediyesinin verdiği hizmetle canlı olarak internet ortamında 24 saat süreyle izlenebiliyor.