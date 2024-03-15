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Yerel Baharın habercisi leylekler Şeyh Edebali'yi selamladı! 'İlk defa böyle bir olaya şahit olduk'
Yerel

Baharın habercisi leylekler Şeyh Edebali'yi selamladı! 'İlk defa böyle bir olaya şahit olduk'

Yeniakit Publisher
2024-03-15 15:38:00 - 2024-03-15 15:52:50

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte, güneyden kuzeye göç etmeye başlayan leylekler, Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde de mola verdi.

Bilecik semalarında görsel şölen sunan leyleklerin Osmanlı Devletini kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde kısa bir mola vermeleri ilgiyle karşılandı.

Gökyüzünde adeta Şeyh Edebali'yi selamladılar

Tarihi Belekoma Kalesi alanına ilen leylekler, gökyüzünde adeta Şeyh Edebali'yi selamladılar. Bu durum türbeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilirken, görevliler ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söylediler.

Leylekler ilgi odağı oldu

Pelitözü, Gölpark ve kentin birçok noktasında da konaklayan leylek sürüleri vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi.

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