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Aktüel

Baharda ceketsiz çıkmayın

Havaların değişken olduğu Bahar mevsiminde Altınyıldız Classics, yeni sezon renklerindeki ince montların mevsimde göze çarpacağını kaydetti.

2020-04-24 13:03:04 -
Baharda ceketsiz çıkmayın

Havaların değişken olduğu Bahar mevsiminde Altınyıldız Classics, yeni sezon renklerindeki ince montların mevsimde göze çarpacağını kaydetti.


Altınyıldız Classics, havaların değişken olduğu bahar mevsiminde yazlık ince montları ve ceketleri önerdi. Yapılan bilgilendirmede; marka, sezonun renklerine uygun lacivert, beyaz, gri, siyah ve haki renk seçenekleriyle ince montların bu sezonda göze çarpacağını kaydetti.


Ayrıca marka, yazlık montların da kimi zaman serin kimi zaman yağmurlu havalar için ideal olduğunun altını çizdi.

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