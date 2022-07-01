Bahar temizliği nasıl yapılır? Bahar temizliği püf noktaları

Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?

Bahar temizliği vakit alan ve yorucu bir eylemdir. Ancak eğer işlerinizi belli bir düzene göre ve de işleri sıraya koyarak yaparsanız bu hem sarf ettiğiniz enerjiden hem de zamandan tasarruf etmenize fayda sağlar.

Şimdi gelelim nereye ne sırayla temizlememiz gerektiğine.

Mutfakta Temizlik

Önce yerdeki halı, kilim, paspas vs ne varsa kaldırıp süpürün. Sonra da perdelerinizi çıkarıp makineye atın. Siz temizlik yaparken onlar da yıkansın.

Ardından dolapların içindeki tabak, çanak, bardak ne varsa çıkarılıp, varsa bulaşık makinesinde kısaca durulayıp tozlarından arındırın.

Bulaşıklar makinedeyken dolaplarınızın iç ve dışını önce hazırladığınız temizlik suyuyla silin sonra saf suyla durulayın.

Şimdi sıra elektroniklerde, ilk önce ocağa ve fırına yağ sökücü sıkın ki diğer işleri yaparken lekeler daha kolay çıkar hale gelsin. Sonra buzdolabının içini boşaltın. Tarihi geçen bozulan gıdalar var mı kontrol edin, varsa atın. Sonra tavsiyem şudur ki beyaz sirkeli suyla güzelce silin, hem temizler hem de koku varsa arındırır. İçini temizledikten sonra dışını da güzelce yeni bir temizlik suyu ile silip, durulmayabilirsiniz.

Hali hazırda yağ sökücü sıktığınız ocağınızı ve fırınınızı da sildikten sonra sıra geldi camlara. Camlarınızı silip, su lekesi kalmayacak şekilde kurulayın. Gazete ile kurulamak işinizi kolaylaştırabilir. Ardından perdelerinizi asıp, mutfak zemininizi de vileda ile sildikten sonra mutfaktan çıkabilirsiniz.

Oturma Odasında Temizlik

Yine önce halınızı kaldırıp süpürün ve perdelerinizi yıkamaya atın. Süpürge yaparken koltuklarınızı çekmeyi unutmayın. Koltuklarınız bazalıysa altındakileri çıkarıp, havalandırın ve bazayı süpürüp silin. Değilse direk odadaki eşyaların tozunu almaya geçebilirsiniz.

Toz almanın ardından koltuklarınızı silin ve durulayın. Odanın zeminini silin. Sonra da pencerelerinizi silin ve perdelerinizi asarak odadan çıkın.

Yatak Odasında Temizlik

Yatak odasına geçmeden önce banyo ve tuvaletinizde gerekli yerlere çamaşır suyu ve kireç sökücü dökün. Böylece siz yatak odasını temizlerken oralardaki kirler daha kolay temizlenir hale gelecektir.

Yatak odasına geldiğinizde ise diğer odalarda yaptığınız gibi halıdan kurtulup, süpürün ve perdeleri yıkamaya atın.

Yatak çarşaf ve nevresimlerini de çıkarın ve kirli sepetine gönderin. Temizlik sonunda yeni nevresimleri takmayı unutmayın.

Odadaki dolap, ayna, komodin gibi eşyaların tozunu alın. Pencerelerinizi ve yeri silin. Halınızı serip yeni nevresimlerinizi takın. Perdelerinizi takıp banyoya geçin.

Banyo ve Tuvalette Temizlik

Önceden çamaşır suyu ve kireç sökücü döktüğünüz yerleri güzelce ovun. Ayna ve dolapları silin. Dolapların içini, aynanın önünü düzenleyin. Yerlerinizi silip banyonuzun zeminini kurumaya bırakın.

İşte eviniz artık bahara hazır.