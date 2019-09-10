Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında nereli? Bahar Şahin hayatı

Bir çok yapımda rol alan Bahar Şahin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte Bahar Şahin hayatı...

Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Artvinlidir. 14 yaşında iken anne ve babası boşandıktan sonra İstanbul’a yerleşerek eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okullu iken okulun tiyatro ekiplerine katıldı. Ankara Altındağ Gençlik Merkez’inde tiyatro ekibine dahil oldu.

İstanbul’da iken bir gece ailecek akşam yemeğinde iken şans eseri yapımcı Arzu Eğmir ile ve daha sonrasında Yönetmen Merve Girgin ile tanıştı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2016 yılında oyunculuğa başladı. TRT1’de yayınlanan “Lise Devriyesi” adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

2017 yılında “Kayıtdışı” adlı dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu, Bahar Şahin, Serdar Orçin, Rutkay Aziz, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, Burak Yamantürk, Tugay Mercan, Kadim Yaşar, Müge Boz gibi oyuncular yer almaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Yol Arkadaşım 2 (Sinema Filmi)

2018 - Servet (Ferah Feza)(TV Dizisi)

2017 - Yol Arkadaşım (Petroldeki Kasiyer)(Sinema Filmi)

2017 - Kayıtdışı (İnci) (TV Dizisi)

2017 - OHA Diyorum (Sinema Filmi)

2017 - Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)

2016 - Pepee: Birlik Zamanı (Liko -Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - O Hayat Benim (Toplam 4. Sezon) (Müge) (TV Dizisi)