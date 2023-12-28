Bahar Feyzan'dan bomba iddia: CHP milyonlarca lira akıtıyor
Bahar Feyzan, CHP'nin KRT ve ANKA'ya her ay milyonlarca lira para akıttığını iddia etti.
Feyzan'dan CHP medyası hakkında bomba bir iddia daha geldi. Bahar Feyzan, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin KRT ve ANKA’ya her ay toplamda 2,5 milyon TL ödeyerek fonlandığını iddia etti.
'KRT ve ANKA her ay 2,5 milyon TL alıyor'
Feyzan, "KRT kurulurken para CHP'den alınıyor. Yetmiyor ekipmanlar vs. televizyonun kurulması için belediyeler devreye giriyor. Her ay KRT ve ANKA'ya düzenli olarak 2,5 milyon Türk lirası abonelik bedeli gidiyor. Faturalı ve sözleşmeli. Abonelik sözleşmesi ise 1,5 milyon ANKA için, 1 milyon KRT için." diye konuştu.
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