Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!

Sosyal medyada bedenini teşhir ederek para kazanan ve seküler yaşam tarzıyla haberlere malzeme olan Bahar Candan’ın bir rezilliği daha patlak verdi.

Batı'dan beslendiği ahlaksız kültürü milletin gözüne sokarcasına yaşayarak bundan da büyük zevk duyan Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli tanımadığı bir şahsa telefon numarasını verdi.

Tanıştığı adamın ertesi gün odasına gitti

Sabah'ta yer alan habere göre, Alparslan isimli adam, ertesi gün Candan'ı arayarak "Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı" dedi. Bir gün önce tanıştığı adamın teklifini kabul ederek randevulaşan Candan, şahsın kaldığı otel odasına gitti.

Gayrimeşru yaşam tarzı herkesçe bilinen Candan, iddiaya göre odaya girdikten sonra şahsın kendisine tavrından rahatsız olarak odadan ayrılmak istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti.

Küfredip şantaj yaptı

Bir süre sonra Alparslan, Candan'a sinkaflı küfrederek "Görüntülerini aldım. Seni rezil edeceğim" dedi. Bir günlük tanışık olduğu ve odasına gittiği adamın tavrına şaşıran Candan, otel odasından çıktıktan sonra karakola gitti. Laikçi-seküler kesim, devletin polisi, milletin hakkı gaspedildiğinde veya kanunlara aykırı durumda otel ve evlere baskın yaparken 'özel hayata müdahale' olduğunu ileri sürerken Candan, mağdur kendisi olunca polislere sığınarak şantaj yapıldığını söyledi.

Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğini ileri süren Bahar Candan, şikayetçi oldu.