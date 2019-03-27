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Bahar aylarında göz alerjisine dikkat

Bahar aylarının gelmesiyle göz alerjisine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Op.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
Bahar aylarında göz alerjisine dikkat

Bahar aylarının gelmesiyle göz alerjisine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Aras Saklamaz, "Göz alerjisi bahar aylarında oldukça sık karşımıza geçiyor. Bahar aylarının kabusa dönüşmemesi için alerjiye karşı önlem almalıyız" dedi.


Baharın gelmesiyle göz alerjilerinin artış gösterdiğini ifade eden Op. Dr. Aras Saklamaz, göz alerjisinin sık görüldüğünü ifade etti. Alerjilerin bulaşıcı olmadığını aktaran Saklamaz, "Göz, kendini rahatsız eden bir madde (alerjen) ile karşılaştığında ortaya çıkar. Göz bu durumda alerjen ile mücadele etmek için histamin denen bir madde salgılar. Bu da gözün yüzeyindeki konjonktiva denen, göz akının ve göz kapaklarının içini örten zarda kızarıklık, ödem ve kaşıntıya yol açar. Gözde sulanma, yanma ve ışığa hassasiyet de eşlik edebilir" dedi.



Göz alerjisinin nedeni nedir?


Göz alerjisi olanlarda genellikle saman nezlesinin de bulunduğunu söyleyen Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Göz alerjisi genellikle saman nezlesi denen burun tıkanıklığı, akıntısı ve kaşıntısının yer aldığı bir durumla beraber görülebilir (alerjik rinokonjonktivit). Bu durum genelde sezonsal ve geçicidir. Alerjinin nedeni genellikle tozlar, küf, ağaç veya çim polenleri, sigara dumanı, parfüm ve ev kimyasalları, bazı ilaçlar veya gıdalar olabilir. Alerjen tespit edilemez ise durum daha da ağır bir hal alabilir" şeklinde konuştu.


Kronik alerjinin yıl boyu devam edebileceğini dile getiren Dr. Saklamaz, "Akut alerji genelde alerji sezonunda görülür. Gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma ve göz kapaklarında ödem eşlik eder. Kronik alerji daha az görülen ve yıl boyu görülebilen tiptir. Etken genellikle tozlar ve yiyeceklerdir. Yanma, kaşıntı ve ışık hassasiyeti ön plandadır. Sürekligöz damlası kullananlar ilacın içindeki koruyucu maddelere karşı alerji gösterebilirler. Bu durumda varsa eğer koruyucu içermeyen, tek dozluk flakonlarda göz damlaları tercih edilmelidir. Alerjinin kalıtsal geçişi vardır. Ebeveynlerinin ikisinde de alerji olanlarda birinde olana göre daha fazla görülmektedir. Her yaşta görülebilmekle beraber çocuk ve gençlerde daha sıktır. Tanısı genellikle klinik durum ile konulsa da deri testleri, kan testleri ve bazen göz konjonktivasından alınan biyopsiler tanıda gerekebilir" diye konuştu.



Tedavisi nasıl yapılıyor?


Op. Dr. Aras Saklamaz, şöyle devam etti:


"Tedavide öncelikle alerjenden uzak kalmak yer alır. Havada polen miktarı arttığı dönemlerde pencereler kapalı tutulmalıdır. Evde toz kaynakları uzaklaştırılmalıdır. Evin içinde hava temizleyicileri kullanılabilir. Her türlü boya, kimyasal ve parfümden uzak durulmalıdır. Gözleri kaşımamak ve bunun için soğuk kompresi göz kapakları üzerine uygulamak yardımcı olacaktır. Bunların yetmediği durumlarda göz doktorunu ziyaret şarttır. Göze damlatılacak birtakım damlalar rahatlama sağlayacaktır. Bunun için anti-histaminik damla ve bazen ağızdan ilaç almak gerekebilir. Yine bazen kısa süreli kortizon içeren damlalar kullanılabilmektedir. Alerji tekrarlarla giden bir durumdur. Tekrar tetiklendiğinde aynı yaklaşım ile tedavisi gerekir. Tekrarın önlenmesinde en faydalısı, saptanabilirse alerjene teması ortadan kaldırmak olacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
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