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Bahar alerjisinin tedavisi ve korunma yolları

Nişantaşı Hastanesi’nden Doç Dr. Özgür Karacan, bahar aylarında sıkça görülen alerjik hastalıklardan korunma ve tedavi yollarına değindi.

17 Nisan 2018 Salı 11:48
Bahar alerjisinin tedavisi ve korunma yolları

Polen ve alerjik reaksiyonlar 

Bahar dönemi atmosferde polen adı verilen, bitkilerde üremeyi sağlayan, gözle görülmeyen yapılar bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Karacan, "Polenler, ağaçlardan, yabani otlardan, çayır, çimen örtüsünden, hububat ekim alanlarından kaynaklanabilir ve havaya karıştıkları yerden kilometrelerce uzağa rüzgar ve hava hareketleri ile taşınabilir. Duyarlı bireyde solunum yolu ile burun mukozası, gözlerde konjunktiva tabakası, akciğerde bronş epiteli denilen anatomik alanlarda birikir ve alerjik reaksiyonlara yol açar. Polen ilişkili bahar alerjilerinde, polenin etki ettiği yere bağlı olarak kişide gözlerde yanma, sulanma, kaşınma ve kızarma, burunda hapşırma, burun akıntısı, tıkanıklık ve kaşınma, alt solunum yollarında ise kuru öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunuma neden olabilir. Bahar dönemi alerjik hastalıkları kolaylıkla nezle, grip, bronşit gibi enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılabilir" dedi. 

Alerjik bireylerde genellikle ailede (anne, baba, kardeşler) alerjik hastalık öyküsü olduğunu kaydeden Doç Dr. Özgür Karacan, alerjik hastalıkların tanısı için, hekimin gerekli görmesi durumunda cilt testi, kan testi veya yama testi denilen testler yapılarak bireyin hangi maddelere karşı alerjisi olduğu saptanabileceğini bildirdi.

Aşı yapılabilir 

Bazı olgularda aşı başlanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Karacan, "Halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen immünoterapinin günümüzde dil altı damla, tablet veya deri altı enjeksiyon şeklinde kullanım farklı kullanım yolları vardır. Tedavi süresi en az iki yıldır. Her alerjik birey aşı tedavisine uygun değildir. Aşı tedavisinden iyi sonuç alabilmek için öncelikle kişideki alerjinin kesin olarak saptanabilmiş olması ve saptanan alerjik duruma uygun etkili bir aşının kullanımda olması gereklidir. Çok maddeye karşı alerjisi saptanan bireylerde etkili bir aşı tedavisi uygulayabilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İlaç tedavisi 

Doç. Dr. Karacan, aşı tedavisine uygun olmayan bireylerde ise yakınmaları kontrol altına alabilmek için ilaç tedavileri uygulandığını belirterek, "Bu tedaviler ile alerjik bireyin mevsim boyunca, yakınmaları durdurularak yaşam kalitesi korunmuş olur. Tek veya birden fazla ilaçla yapılan tedavilere uzman bir hekimin karar vermesi , kişiye tedaviyi doğru süre ve dozlarda uygulayabilmesi için eğitim vermesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Korunma yolları 

Doç. Dr. Özgür Karacan, bahar dönemi alerjilerinde özellikle polene bağlı gelişen yakınmaları kontrol etmek için atmosferde polen miktarının yoğun olduğu sabah ve öğle vakti dışarıda uzun zaman geçirilmemesi gerektiğini kaydederek, evde ve arabada polen tutucu hava filtreleri olan klimaların kullanımını önerdi. 

 

İHA

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:48
  1. bahar
  2. alerji
  3. polenlerin etkisi
  4. Bahar Alerjisi

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  • TopcuTopcu7 sa önce
    Ne güzel düşünmüssünüz bilinçlendik .:D
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