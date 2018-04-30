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Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın neden aday olmuyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na neden aday olmadığını "Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim" sözleriyle açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın neden aday olmuyormuş

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime dair açıklamalarda bulundu.

CHP'liderinin ifadeleri özetle şöyle:

(Cumhurbaşkanı adayı) Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak.  İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.

NEDEN ADAY OLMUYORSUNUZ SORUSUNA CEVAP VERDİ

(Neden aday olmuyorsunuz?) Ben en başından beri bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. TBMM’ye gelip namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağıma dair, eğer gelsem yemin etmem gerekecekti bir partinin genel başkanı olarak. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. 

GÜL'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Gül, kendisiyle görüşen çevrelere geniş bir mutabakat sağlanırsa aday olacağını ifade ettiğini söylemiştir. O mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını söyledi. Dolayısıyla vesayete karşı boyun eğen cumhurbaşkanı olmadığını göstermiştir. Gül’ün demokrasiden, Erdoğan’ın dikta yönetiminden yana olduğu da çok net ortaya çıkmıştır."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
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