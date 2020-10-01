  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bahaettin Karakoç’un 20 bin kitabı müzede halkla buluşacak
Gündem

Bahaettin Karakoç’un 20 bin kitabı müzede halkla buluşacak

Türk edebiyatında “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak anılan, şair ve yazar Bahaettin Karakoç’un 70 yılda biriktirdiği 20 bin civarındaki kitabı, müzeye dönüştürülecek evinde halkın hizmetine sunulması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:44:00 -
Bahaettin Karakoç’un 20 bin kitabı müzede halkla buluşacak

Merhum sanatçının en büyük oğlu Oğuz Karakoç, babasının çocukluğundan ölümüne kadar hem yazıp hem okuduğunu, yeni çıkan kitapların ise takibini yaptığını söyledi.

Her köşesi kitaplarla ve kitap kokusuyla dolu olan evde 20 bin civarında kitap olduğunu aktaran Karakoç şunları kaydetti: “Babam sağlığında bunları bir müze haline dönüştürmeyi istedi. Bununla ilgili de bizim çalışmalarımız var. Bahaettin Karakoç adına bir kültür hazinesi olan bu kitaplar, halkımızla değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü, babam bu kitapları, rahmetli dedem döneminden itibaren biriktirmeye başladı. 70 yıllık bir mazisi var. Burada her türlü kitap bulabilirsiniz. Yeni çıkan şair yazarların kitaplarından, klasik, Batı Edebiyatı veya Türk edebiyatından her türlü roman ve kitaplar mevcut.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay