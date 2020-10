Bahaettin Karakoç’un 20 bin kitabı müzede halkla buluşacak

Merhum sanatçının en büyük oğlu Oğuz Karakoç, babasının çocukluğundan ölümüne kadar hem yazıp hem okuduğunu, yeni çıkan kitapların ise takibini yaptığını söyledi.



Her köşesi kitaplarla ve kitap kokusuyla dolu olan evde 20 bin civarında kitap olduğunu aktaran Karakoç şunları kaydetti: “Babam sağlığında bunları bir müze haline dönüştürmeyi istedi. Bununla ilgili de bizim çalışmalarımız var. Bahaettin Karakoç adına bir kültür hazinesi olan bu kitaplar, halkımızla değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü, babam bu kitapları, rahmetli dedem döneminden itibaren biriktirmeye başladı. 70 yıllık bir mazisi var. Burada her türlü kitap bulabilirsiniz. Yeni çıkan şair yazarların kitaplarından, klasik, Batı Edebiyatı veya Türk edebiyatından her türlü roman ve kitaplar mevcut.”