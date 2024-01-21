Bahadıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Sırat-ı müstakim üzerine yaşayıp bu yolda can veren, bir nesle tarih şuurunu aşılayan, kaleminde herhangi bir sapma olmayan gazetemizin merhum yazarlarından ve Türk tarihçiliğinin yüz akı Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’yi, vefatının üçüncü yılında dualarla anıyoruz.

Nesillere tarihimizi sevdirdi

“Sert ama mert olduğu için Akit’te yazıyorum” sözleriyle Akit’in duruşuna olan hayranlığını dile getiren ve uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’nin Hakk’a irtihalinin üzerinden üç yıl geçti. Ömrünü yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getirmeye adayan Yavuz Bahadıroğlu, tekdüze bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir üslup ile tarihi sevdirmiş ve günümüze taşımıştır. Kaleme aldığı eserlerinde bir millete dayatılmaya çalışılan tarihin karanlıkta kalmış gerçek yönlerini ortaya koyan Bahadıroğlu, ilk romanı ‘Sunguroğlu’ ve ardından kaleme aldığı ‘Buhara Yanıyor’ ile “Türk milletine tarihi sevdiren adam” olarak gönüllere taht kurdu. Osmanlı mirasını anlamamız konusunda yaptığı çalışmalarla, mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan tarihçi ve düşünce adamı Yavuz Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021’de ruhunu Rahman’a teslim etti. Mütefekkir Bahadıroğlu, Eyüp Sultan Camii haziresinde medfun bulunuyor.

Baskılara boyun eğmedi

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu vefatının ardından da azgın azınlığın operasyonel medyasının hedefi olmuştu. Sürekli olarak kutuplaşmaktan bahseden fondaş medya, Bahadıroğlu’nun vefat haberini manşetlerinden “Atatürk Düşmanı Yazar Öldü” diyerek duyurmuştu. Her dönem laikçi yobazların hedefinde olan Bahadıroğlu’nun kitapları da defalarca yasaklandı.

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