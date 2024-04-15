Bağnaz faşistten Kızıl Düve paylaşımı! Hedefleri 3. tapınak

Eliyahu, "Kızıl düveyi yüceltiyoruz çünkü o topraklarımıza dönüşün ve kurtuluşumuzun bir alameti." dedi.

ABD 5 kızıl düve yolladı

Gazze soykırımından hemen önce, ABD’den İsrail’e beş kızıl düve getirilmişti. Bazı Yahudi mezhepleri, ‘kızıl ineğin’ ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa’nın yakında yıkılacağını ve Üçüncü Tapınak’ın inşa edileceğini savunuyor.

Buna göre, 'tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş' düvenin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor.

Hedef 3. tapınak

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Kızıl düvenin kurban edilmesini savunan radikal Tapınak Enstitüsü grubunun ana hedefi de, Mescid-i Aksa'nın avlusunda yer alan Kubbetu's Sahra'nın yerine 'Üçüncü Tapınak' inşa etmek. Bu kızıl ineklerin, Üçüncü Tapınak’ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı’nda törenle kurban edilerek etlerinin yakılacağı ve kanlarıyla bölgenin ‘arınacağı’na inanıyorlar.