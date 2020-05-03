Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Yerel seçimlerin ardından 20 yıl sonra el değiştirerek AK Parti’ye geçen Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kente bir yılda önemli bir değişim yaşattı.

Yaklaşın 400 bin nüfusu ile Diyarbakır nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan ve Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan Bağlar, 20 yıl sonra yaşanan belediye yönetimi değişikliği ardında 1 yıl içinde önemli bir değişim yaşadı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ortaya koyduğu gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği örnekleriyle dikkat çekiyor. Bir yılda 50 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda desteği sağlayan Beyoğlu, Diyarbakır’a ait olan Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile de kentin cadde ve sokaklarını asfaltlıyor. 48 mahallede yeni yol yapma, yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, çarpık kentleşmenin olduğu ilçede şu ana kadar 200’den fazla metruk yapının yıkımı yapılarak vatandaşların rahat nefes alması sağlandı.

Hedef Karacadağ bölgesinde tarım

250 bin nüfusluk eski Bağlar bölgesini kapsayan kentsel dönüşüm raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilerek 2020 yılı programına alındı. Şimdi ki hedef ise Karacadağ eteklerinde tarım üretim tesisleri kurup kent ekonomisine destek sağlamak. Bir yılda önemli bir değişime imza attıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 20 yıl sonra yönetim değişikliği yaşanan ilçede milletin güvenini kazandıklarını söyledi. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla verdiğimiz bu mücadelede milletimizin teveccühünü kazandık. Hizmete susamış olan Bağlar, sosyal ve hizmet belediyeciliği ile tanıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyoruz, kendi asfaltımızı üretip ilçemizi asfaltlıyoruz. Kentsel dönüşüme hazırız. Kent içi organik tarımın temellerini attık. Karacadağ bölgemizde büyük tarım tesisleri kuracağız. Temizlik ile ilgili sorunumuz kalmadı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap verecek bir belediye yapısını kurduk. Bağlar halkı bu değişimi görüyor ve hissediyor” dedi.